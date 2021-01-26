İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sundu.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini aşmak ve yeni bir siyasi belirsizlik dönemine girmemek için yarından itibaren parlamentoda temsil edilen partilerle siyasi istişarelere başlayacak.

Kabine değişikliğinde istikrarlı ülke, ikinci Conte hükümetinin istifa etmesinin ardından, son 20 yılda 10'uncu kez hükümet kurmaya çalışacak.

[Fotoğraf: Reuters]

Son 20 yılın rekoru Berlusconi'de

20 yılda, İtalya'daki başbakanlık koltuğunda "en uzun" süre oturan isim, İtalyan siyasetinde bir döneme damgasını vuran Silvio Berlusconi.

Berlusconi 11 Haziran 2001'den 17 Mayıs 2006'ya kadar 59 ay 6 gün koltukta kalmayı başardı.

Son 20 yılın en kısa süreli başbakanı ise Enrico Letta oldu.

Letta koltuğa sadece 10 ay oturabildi.

Son 20 yıllık dönemde ikinci Conte hükümetiyle birlikte başbakanlık yapan isimler ve görev süreleri şöyle:

İstikrar neden sağlanamıyor?

İtalya'da sadece son 10 yılda 7 başbakan görev aldı.

Önceki yıllarda ülkede bu kadar sık kabine değişikliği olmasının arkasında ekonomik krizden parti içi liderlik mücadelesine, seçim yenilgisinden koalisyonun bozulmasına kadar iç siyasette tıkanıklığa yol açan önemli nedenler yer aldı.

Conte öncülüğünde kurulan ilk hükümette 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile ikinci büyük parti Lig arasında yaşanan sert görüş ayrılıkları, hem ülkede hem iç siyasette hem de Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde derin krizler yarattı.

Hükümet, Avrupa'ya karşı bazı ortak kararlar alarak birlik içinde hareket etmeye çalışsa da, "siyasi tansiyonu düşürme" kararı özellikle iç siyaset için uzun ömürlü olamadı.

İkinci Conte hükümeti ise ekonomik durgunluğun ortasında ülkeyi vuran koronavirüs salgınındaki başarısızlığı nedeniyle ağır eleştirilerin hedefinde oldu.

Mevcut hükümet krizi, İtalya'da 85 binden fazla can kaybına yol açan koronavirüs pandemisi ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en ağır ekonomik durgunluğun ortasında yaşanması açısından istikrarsızlık endişelerine yol açıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

3'üncü Conte hükümetine yeşil ışık

Conte'nin 3. kez hükümet kurma görevini üstlenmeyi beklediği, koalisyon ortakları 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD) ile Özgürler ve Eşitler'in (LeU), bu sabahki kabine toplantısında Conte'nin liderliğinde yeni hükümet kurulması görüşüne destek verdikleri belirtildi.

Parlamentodaki sandalye sayısı bakımından özellikle üst kanat Senatoda salt çoğunluk sayısına yetişemeyen M5S, PD ve LeU'nun bu durumda yeni bir grubun desteğine ihtiyacı var. Bu üç parti, koalisyonu bozan Iv ile yeniden bir araya gelme fikrine ise olumlu yaklaşmıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Teknokrat hükümet ya da erken seçim senaryosu

Buna karşın basında yer alan senaryolarda, Conte'nin hükümeti kuramaması halinde, M5S, PD ve Iv'nin başka bir teknokrat isimle yeni bir hükümet kurabileceği ya da birkaç partinin destek vermesiyle teknokrat bir hükümetin kurulmasının gündeme gelebileceği de yer aldı.

Basında, eski Avrupa Merkez Bankası Başkan Mario Draghi ve eski IMF Türkiye Masası Şefi ekonomist Carlo Cottarelli'nin isimleri de başbakan adayları arasında geçiyor.

Bütün bu ihtimallerin olmaması halinde ise normalde 2023'te sona ermesi gereken yasama döneminin Cumhurbaşkanı tarafından sonlandırılıp, erken seçime gidilmesi ihtimali de bulunuyor.