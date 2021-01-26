İsrailli siber güvenlik şirketi Hudson Rock'ın kurucularından Alon Gal, Telegram üzerinden Facebook kullanıcılarının verilerinin satışa çıkarıldığını iddia etti.

Gal'e göre, Facebook’ta 2019 yılındaki güvenlik açığından faydalanan bir siber korsan, 533 milyon telefon numarasının yer aldığı veri tabanını ele geçirdi. Ardından bu verileri 12 Ocak 2021'de Telegram üzerinden satışa çıkardı. Telefon numarası başına 20 dolar talep edilirken 10 bin tane telefon numarasına sahip olmanın bedeli ise 5 bin dolar.

Telefon numaralarının ABD, Kanada ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeden kullanıcılara ait olduğu belirtiliyor.

İddiaya göre, geliştirilen bot yazılım ile Telegram uygulaması üzerinden, Facebook kullanıcısının kimlik bilgileri ve telefon numarasına erişilebiliyor. Konuyla ilgili Facebook ve Telegram’dan henüz bir açıklama yapılmadı.