İranlı İşçiler Haber Ajansına göre, emekliler başkent Tahran başta olmak üzere Meşhed ve Tebriz gibi ülkenin büyük şehirlerindeki protestolarda maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesini istedi.

Tahran'daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası önünde toplanan onlarca gösterici, pankart ve sloganlarla Hasan Ruhani hükümetini hedef aldı.

Eylemin ardından okunan bildiride, "Yerel para biriminin giderek değer kaybettiği ve fakirin zengine kurban edildiği ekonomik şartlara İran halkının daha fazla tahammülü kalmamıştır" ifadelerine yer verildi.

