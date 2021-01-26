Von der Leyen, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Davos çevrim içi toplantıları kapsamında yaptığı konuşmada, hem aşı üreticilerine hem de dijital alanda faaliyet gösteren firmalara uyarılarda bulundu.

Aşı şirketlerine üçüncü ülke şartı getirilecek

AB ülkelerinde COVID-19 aşısı üreten bütün şirketlerin üçüncü ülkelere aşı ihraç etmek istediklerinde bildirimde bulunmaları gerekecek bir sistem getireceklerine işaret eden Von der Leyen, "Aşı ihracatında şeffaflık mekanizması kuracağız" dedi.

“Avrupa, milyarlarca dolar yatırım yaptı”

Von der Leyen, AB’nin koronavirüse karşı aşı geliştirilmesine yönelik araştırmalara ve üretim tesislerine mali katkı sağladığını hatırlatarak, "Avrupa, dünyanın ilk COVID-19 aşılarının geliştirilmesine katkı sağlamak için milyarlarca avro yatırım yaptı. Şimdi şirketler yükümlülüklerini yerine getirmeli ve aşıları yerine ulaştırmalı” ifadelerini kullandı.

Dijital firmalara ikazda bulundu

Dijital dünyanın "karanlık yönlerine" karşı tedbirler alınması gerektiğini belirten Von der Leyen, "Büyük dijital şirketlerin bu muazzam gücünü sınırlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Normal hayattaki değerlerin dijital alanlarda da geçerli olması gerektiğine işaret eden Von der Leyen, çevirim içi olmayan yerlerde yasa dışı olan faaliyetlerin çevrim içi mecralarda da yasa dışı olmasının önemini vurguladı.

Von der Leyen, platformların algoritmalarının nasıl çalıştığı konusunda şeffaf olunmalı dedi:

"Demokrasimiz üzerinde geniş çapta etkisi olan kararların yalnızca bilgisayar programları tarafından alınmasını kabul edemeyiz. İnternet şirketlerinin içeriği yayma, tanıtma ve kaldırma yöntemlerine ilişkin sorumluklarını açıkça belirtmek istiyoruz.”

Twitter’ın Trump’ın hesapını kapatması konusu

Sosyal medya platformu Twitter'ın Donald Trump'ın hesabını kapatmasını sakıncalı bulduğunu söyleyen Von der Leyen şöyle konuştu:

"İfade özgürlüğüne böylesine ciddi bir müdahale yalnızca şirket kurallarına dayanarak yapılmamalı. Böylesine geniş kapsamlı kararların bir yasal çerçevesi olması gerekiyor."

Aşı onayı için EMA'ya başvuru yapılmıştı

Oxford Üniversitesi'nin İngiliz İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği aşı onayı için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuru yapılmıştı. Söz konusu aşının AB onayının ise bu hafta çıkması bekleniyor.

AB'de şu ana kadar onay alan BioNTech ve Pfizer ile Moderna tarafından geliştirilen aşılar, Aralık 2020'den beri halka yapılıyor.

AB’nin yetişkin nüfusun yüzde 70'inin 1 Haziran'a kadar aşılanma hedefi, aşı teslimatlarında yaşanacak gecikmeler sonucunda değişebilir görünüyor.