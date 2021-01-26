Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 14:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze saldırısı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası Riyad Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı.
Füzeyle saldırı girişimi hava savunma sitemleri sayesinde engellendi.
Uçuşlar askıya alındı
Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonundan Muhammed Halid el- Yahya, Twitter hesabından, olayın 12.52'de gerçekleştiğini duyurdu.
Saldırının ardından Riyad Havalimanı'nda uçuşlar ikinci talimata kadar askıya alındı.
Hükümet yetkilileri saldırıyla ilgili açıklama yapmadı. Yemen'deki Husiler'den de saldırıyla ilgili bilgi gelmedi.
Husiler, Suudi Arabistan'a saldırılar düzenliyor
İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik roket, balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.
Bu saldırıların, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarına cevap olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Etiketler: Suudi Arabistan
Son Haberler
- 16:54
- 16:37
- 16:57
- 16:57
- 16:36
Sıradaki Haber
Eyalet Başkanı Merkel'le toplantıdayken Candy Crush oynadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz