Füzeyle saldırı girişimi hava savunma sitemleri sayesinde engellendi.

Uçuşlar askıya alındı

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonundan Muhammed Halid el- Yahya, Twitter hesabından, olayın 12.52'de gerçekleştiğini duyurdu.

Saldırının ardından Riyad Havalimanı'nda uçuşlar ikinci talimata kadar askıya alındı.

Hükümet yetkilileri saldırıyla ilgili açıklama yapmadı. Yemen'deki Husiler'den de saldırıyla ilgili bilgi gelmedi.

Husiler, Suudi Arabistan'a saldırılar düzenliyor

İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik roket, balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.

Bu saldırıların, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarına cevap olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.