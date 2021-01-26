Koronavirüse karşı aşılama sürüyor ama aşı milliyetçiliği sorunu devam ediyor. Giderek artan aşı milliyetçiliği, yoksul ülkeler için bir tehdit.

Dünyada ocak ortasına kadar alınan toplam koronavirüs aşısı, 7 milyar doz ve 4 milyar 200 milyon doz ile aslan payı birinci dünya ülkelerinin.

Avrupa Birliği 2 milyar 300 milyon, İngiltere ise 367 milyon doz aşı için anlaşma imzaladı.

Yoksul ülkelerde aşılama başlayamadı

Gelişmiş ülkeler, satın aldıkları aşı miktarı ile neredeyse her bir vatandaşını 3 kez aşılayabiliyor.

Ülke nüfusunun 5 katı aşı satın alan Kanada ilk sırada.

İngiliz hükümeti, öncelikle, aşının ilk dozunun ülkedeki tüm yetişkinlere yapılmasını istiyor.

Belçika nüfusunun yüzde 70'ini, Almanya ise yüzde 60'ını aşılamayı planlıyor. Nüfusları dünyanın sadece yüzde 16'sını oluşturan bu ülkeler, şimdiye kadar satın alınan aşıların yüzde 60'ına sahip.

Yoksul ülkelerse aşı programlarına henüz başlayamadı.

"Aşı milliyetçiliği tehlikeye yol açabilir"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı milliyetçiliğinin yol açabileceği tehlikeye dikkat çekti.

Koronavirüs aşılarının yoksul ülkelere eşit şekilde dağıtılması çağrısında bulundu.

Genel Direktör Ghebreyesus, aşı dağılımındaki uçurum büyürse, dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde olacağını söyledi.

Gelir düzeyine bakmaksızın tüm ülkeler arasında adil aşı paylaşımının sağlanması için COVAX adında ortak bir girişim bulunuyor. COVAX, şimdilik 2 milyar dozluk aşı temin etti.

Aşıların yoksul ülkelere dağıtımına şubatta başlanacak ve amaç, 2021 sonuna kadar 92 ülkenin nüfusunun yüzde 27'sini aşılamak.