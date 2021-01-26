Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, salgının küresel ölçekte hala aktif olduğunu, vaka ve ölüm sayılarının yüksek seyrettiğini söyleyerek, virüsle mücadele tedbirleri kapsamında farklı ülkelerde farklı aşıların uygulamaya girdiğini vurguladı.

Salgın küresel toplumsal bağışıkla aşılır

Doç. Dr. Kayıpmaz, her ülkenin nüfusuna göre aşı miktarına ulaşmasının önemine dikkat çekti:

“Şu an aşı milliyetçiliği ve aşı istifçiliği tartışılmalı. İmkanları olan ülkeler nüfuslarından çok daha fazla aşı rezerve ediyor. Bir yandan da gelişmemiş, 3’üncü dünya ülkelerinin, sağlık çalışanları, kronik hastalığı olanlar gibi kırılgan grupların aşılanması da gerekiyor.”

[Fotoğraf: AA]

Doç. Dr. Kayıpmaz, salgının küresel toplumsal bağışıklık ile ortadan kalkabileceğine vurgu yaptı ve gelişmemiş ülkelere aşı temini konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün çalışmalara devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Yeterli aşı olmadan zorunlu aşı tartışması yapılması çok uygun değil”

Kayıpmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vatandaşlara aşı yaptırmalarının zorunlu olmadığını söylediğini hatırlatarak dünya üzerinde de bu konunun tartışıldığını söyledi:

“Ancak yeterli miktarda aşı temin edilir ve nüfusun belli bir oranının üstü aşılanırsa bunların konuşulması gerekir ama şu anda açıkçası bu tartışmalar için erken. Çünkü Avrupa ülkelerinin birçoğunda da aşılamanın nüfusun belli bir bölümüne yapılabildiğini biliyoruz. Yeterli aşı olmadan sadece rezerve edilen aşı siparişleri üstünden zorunlu aşı tartışması yapılması çok uygun değil.”