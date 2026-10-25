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Gündem
AA, TRT Haber 25.10.2026 00:00

Albay Sayit Gökgöz askeri araç kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını açıklandı.

Albay Sayit Gökgöz askeri araç kazasında şehit oldu

Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu.

 Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz."

 

Burhanettin Duran başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şehit Albay Gökgöz için taziye mesajı yayımladı:

"Askerî araç kazası sonucu şehit olan İsth. Alb. Sayit Gökgöz’e Allah’tan rahmet diliyorum. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

 

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