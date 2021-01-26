Prof. Dr. Timuçin Çil, Çin'den getirilen CoronaVac aşısı ve COVID-19 ile mücadele konusunda açıklamada bulundu.

Çil, Türkiye'de kullanılan CoronaVac aşısının 'ölü aşı' olduğunu vurguladı.

"Kanser hastaları için uygun bir aşılama yöntemi olduğunu biliyoruz. Şu anda Amerikan Kanser Derneği, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türkiye'deki Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin aşılamayı net olarak önerdiğini biliyoruz. Tüm kanser hastalarının mutlaka aşılanması gerekiyor" diye konuştu.

"Aşı sıraları geldiğinde hemen mutlaka aşılanması gerekiyor"

Çil, kanser hastalığını belli gruplara ayırdıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Birinci grubumuz, takipte olan hastalarımız. Şu anda aktif hiçbir tedavi almıyorlar, sadece takip sürecinde olan hastalar. Bu hastaların aşı sıraları geldiğinde hemen mutlaka aşılanması gerekiyor. İkinci grup hastamız, aktif tedavi alan hastalar. Cerrahi, kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi gibi tedavi seçenekleri uygulanan hastalar. Bunların da aşılanması gerekiyor ama kemoterapi gibi immün sistemi baskılandığı dönemde o hastayı takip eden tıbbi onkologdan görüş alarak aşılanması gerekiyor."

"Kanser hastalarının hepsi güvenli olarak ölü aşıyı uygulayabilir"

Aşılamanın, Sağlık Bakanlığının belirlediği sıralamaya göre ilerlediğini, uygulamanın 85 yaş üzerindeki kanser tanılı hastalar üzerinde yürütüldüğünü anlatan Timuçin Çil, "Kanser hastalarının hepsi güvenli olarak ölü aşıyı uygulayabilir. Onlar için bir risk oluşturmuyor. Çok güvenli. Uygulanması dünyadaki tüm kılavuzlar tarafından net olarak öneriliyor. Sinovac aşısı güvenle kullanılabilir. Daha önce kullandığımız grip aşıları ölü aşılardı. Kanser hastalarında hiçbir risk oluşturmuyor" dedi.