Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 01:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İbrahim Emer isimli doktorun 42 gün sonra koronavirüsü yenen hastası için Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntıladı.
Bakan Koca, alıntıladığı paylaşımla ilgili, "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz. Bizi mutlu eden sizin sağlığınıza kavuşmanız. Biz sağlık çalışanları olarak son hastamız iyileşene kadar çalışmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.
Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz. Bizi mutlu eden sizin sağlığınıza kavuşmanız. Biz sağlık çalışanları olarak son hastamız iyileşene kadar çalışmaya devam edeceğiz. https://t.co/bFOKC447C0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 25, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Twitter
Son Haberler
- 01:14
- 00:56
- 00:44
- 00:50
- 00:45
Sıradaki Haber
25 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz