Muş Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hacı Cerit Karaçay, özellikle gebelik sürecinde kadınların bağışıklık sisteminin düşük olduğu söyledi.

Hamilelerin, COVID-19 tedbirlerine daha çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Karaçay, gebeliğin kendi başına riskli bir süreç olduğunu, bu nedenle kadınların "virüs kaparım" endişesi duymayıp kontrollerini ihmal etmemelerini istedi.

Hastanelerde bulaşı riskinin azaltılmasına yönelik önlemlerin alındığını aktaran Karaçay, "COVID-19 olduğu için gebelerimizin hastaneye gelmemeleri gibi bir süreç söz konusu olmamalı. Maskelerini takıp gerekli önlemleri alarak gelmelerini önemle rica ediyoruz. Rehavete kapılmamalıyız. Belirlenen kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aşılama kendi başına uzun bir süreç. Bu nedenle maskeden taviz vermiyoruz, el yıkamaya dikkat ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bol bol su tüketilmesini öneriyorum"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yasemin Reyhancan ise, salgın sürecinde hastaların sıkıntı yaşamaması için tüm sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını söyledi.

"Kontrollerini aksatmamalarını istiyoruz"

Hamilelerin bağışıklık sisteminin düşmesi nedeniyle daha çok risk altında olduklarına dikkati çeken Reyhancan, şöyle konuştu:

"Gebelerimizin bağışıklık sistemini güçlü tutması çok önemli. Bu süreçte ev gezmelerini bırakmaları gerekiyor. Poliklinik kontrollerini doktorların önerdiği sürede aksatmamalarını istiyoruz. Hamilelerde COVID-19 daha ağır seyrettiği için 2 candan da sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Yaklaşık bir yıldır COVID-19 servisinde, yoğun bakımda ve doğumhanede COVID-19 ile mücadele ediyoruz. Halkımızdan da aynı özeni göstermelerini bekliyoruz. Gebelerin bol su tüketmesini, meyve ve sebze yemelerini ve doktorların tavsiyelerine uymalarını öneriyorum."