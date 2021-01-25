Koronavirüs ile mücadelede güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.

Uzmanlar, bağışıklığı kuvvetlendirmenin yolunun ise düzenli uykudan geçtiğini söylüyor.

"Yetişkinler 8, çocuklar 10-12 saat uyumalı"

Gündüz uyuyup gece uyanık kalmanın vücut direncini düşürdüğünü açıklayan uzmanlar, uyku süresinin yaşa göre değiştiğini vurguluyor.

Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, "Her insanın yaklaşık 8 saat uykuya ihtiyacı var. Ama yaş itibariyle bunlar değişir. Çocukluk yaşta 10-12 saate ihtiyaç var, yaş ilerledikçe bu 8 saate düşer dedi.

Kaliteli uykunun belli şartları var

Uyku düzeninin korunmasını "uyku hijyeni" olarak adlandıran Doç. Dr. Fırat, gereken şartların neler olduğunu açıkladı:

"Uyku hijyeninin birinci şıkkı aynı saatlerde yatıp sabah da aynı saatte kalkmak, gece ağır egzersiz yapmamak, yattığınız odanın gerek ısı gerek ışık açısından optimal düzeyde olması, sessiz olması. Bunlar çok önemli."

Uzmanlar sağlıklı uyku için yeme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor ve çay, kahve tüketiminin 4-5 saat önceden kesilmiş olmasını öneriyor.