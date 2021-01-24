Sağlık Bakanlığı 24 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 148 bin 425 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 5 bin 277. Bugünkü hasta sayısı 684 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 5 bin 860.

Son 24 saatte 140 hasta vefat etti, 5 bin 860 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 28 milyon 497 bin 84, toplam vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, toplam vefat sayısı 25 bin 73, toplam ağır hasta sayısı 1 bin 905, hastalarda zatüre oranı %5.1, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 307 bin 721 oldu.