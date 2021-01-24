Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 19:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
24 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 24 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 277 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 24 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 24 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 148 bin 425 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 5 bin 277. Bugünkü hasta sayısı 684 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 5 bin 860.
Son 24 saatte 140 hasta vefat etti, 5 bin 860 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 28 milyon 497 bin 84, toplam vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, toplam vefat sayısı 25 bin 73, toplam ağır hasta sayısı 1 bin 905, hastalarda zatüre oranı %5.1, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 307 bin 721 oldu.
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