Koronavirüs hastalığını atlatan kişiler, Ankara ve Eskişehir’de açılan “COVID-19 Sonrası İzlem Merkezi”nde farklı branşlardaki hekim grupları tarafından yakından takip ediliyor.

Her gün binlerce hasta iyileşirken, iyileşenlerin şikayetleri ise bir süre daha devam ediyor.

Şikayetlerin başında artan nefes darlığı ve halsizlik var

Solunum yetmezliği, eklem ağrısı ve halsizlik gibi şikayetler hastalar tarafından sıklıkla dile getiriliyor.

Enfeksiyon sonrası, nefes darlığının artması ve yürüme efor kapasitelerinin azalması gibi durumlar gözlemleniyor.

Virüs sonrasında uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık da yaşanıyor.

“Hastalar 2 yıl boyunca takip edilecek”

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, şunları söyledi:

“COVID-19 Sonrası İzleme Merkezi’nde hastalar yaklaşık 2 yıl boyunca izlenecekler. Bu 2 yıllık süre içerisinde belirli periyotlarda takip edilecekler. Genelde çok yaygın bir gezici eklem ağrıları, genel bir halsizlik ve yorgunluk semptomunu hemen hemen neredeyse hastalarımızın çok önemli bir kısmı tarif ediyor.”