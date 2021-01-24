Özellikle kış aylarında boğaz ağrıları ve gribal enfeksiyonlar için kullanılan pastil, bağışıklık sistemini güçlendirmek için de tercih ediliyor.

Genellikle eczaneden alınan pastili, aktarlardaki doğal malzemeleri kullanarak 15 dakikada evde de yapabilmek mümkün.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Fizyoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının önemini vurguladı ve günde 5 ila 6 pastilin düzenli tüketimle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Az malzeme ile yapılabiliyor

2 tatlı kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 çay kaşığı toz karanfil, karabiber, 2 tatlı kaşığı bal kullanarak yapılabilen pastil, limon suyu ve su eklendikten sonra koyu kıvama gelene kadar kaynatılıyor.

5 dakika kaynayan karışım, yağlı kağıda dökülerek buzdolabında donduruluyor ve donduktan sonra tüketime hazır hale geliyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Bedrettin Çelik