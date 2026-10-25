İçişleri Bakanı Çiftçi: Sahipsiz sokak hayvanlarının tamamını topladık

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Lider Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31), Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenleneceğini hatırlatan Çiftçi, bu kapsamda çalışmaları yerinde görmek için geçen günlerde Antalya'ya gittiğini söyledi.

Konferansın 1 milyon metrekarelik bir alanda gerçekleşeceğini, İçişleri Bakanlığı olarak alanın güvenliğinden sorumlu olduklarını belirten Çiftçi, "100'e yakın devlet ve hükümet başkanı, 200-300 bakan gelecek. 20 bin delegasyonun gelmesi bekleniyor. Ayrıca günlük 100 bin de ziyaretçi planlanıyor. Dolayısıyla bunların her birinin güvenliklerini ayrı ayrı planlamak, değerlendirmek gerekiyor. Biz, İçişleri Bakanlığı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız oldukça geniş tedbirler aldı. Sahada 26 bin personelimiz görev yapacak. Hem karadan hem denizden hem de havadan planlamalarımız, güvenlik tedbirlerimiz var." diye konuştu.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki tedbirlerin aynısını COP31 için de planladıklarına dikkati çeken Çiftçi, şöyle devam etti:

"Antalya merkez, çekirdek. Onun etrafındaki iller birinci derecede, onun etrafındaki iller de ikinci derecede. Yine sınır ve liman illerimiz de üçüncü derecede. Bütün bu illerimizde güvenlik, asayiş, terör, narkotik suçlarıyla mücadele, siber suçlarla mücadele... Bütün ekiplerimiz tedbirleri Antalya'ya doğru sıklaştırıyorlar. Liderlerin havaalanına gelişinden itibaren otele gidecekleri güzergahlar, otelden İklim Zirvesi'nin düzenleneceği alana kadar yine kullanacakları güzergahlar... Bunların hepsi planlanmış durumda. Havaalanında polislerimiz 24 saat esasına göre nöbet tutacaklar. Liderlerin, hükümet başkanlarının, bakanların ve delegasyonun konaklayacağı alanları 5 bölgeye ayırdık. Zirvenin yapılacağı alanda yaklaşık 1500 özel harekatımız olacak. 3 bin 298 civarında trafik polisimiz görev alacak. Yani her şeyi tüm ayrıntılarıyla planlamış durumdayız."

"Suç sadece sokakta işlenmiyor, bunlar siber aleme kaydı"

Bakan Çiftçi, artık suçun sadece sokakta işlenmediğini, bunların siber aleme kaydığını anlattı.

Zirve boyunca siber saldırıların olabileceğini değerlendirdiklerini vurgulayan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının olduğunu, bu ekiplerin siber alemde de devriyelerine devam ettiğini bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Antalya'daki tedbirleri planladığının altını çizen Çiftçi, "207 personelimizle beraber denizde gereken tedbirleri alacaklar. Korvetimiz, hücum botlarımız, helikopterlerimiz, Özel Harekat timlerimiz... Onlar da sahada olacaklar. Denizden olabilecek muhtemel herhangi bir hadiseye karşı, onlar da bütün planlamalarını yapmış durumdalar." değerlendirmesini yaptı.

"Biz, her bir lidere, devlet, hükümet başkanına bir ambulans tahsis edeceğiz"

Bakan Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Antalya'da gerekli planlamaları yaptığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Antalya'da 15 AFAD ekibimiz var. 120 personelimiz Antalya'da görevlendirildi. Antalya İtfaiyesiyle beraber, Büyükşehir'le beraber çalıştılar. AFAD da bu noktada üzerine düşeni yapıyor. Sağlık ekiplerimiz de sahada olacaklar. Biz, her bir lidere, devlet, hükümet başkanına bir ambulans tahsis edeceğiz. Orada 110 ambulansımız görev yapacak. 300 civarında da sağlık personelimiz sahada olacak. 21 UMKE ekibimiz orada hazır olacak. Orada bekleteceğiz. Yani ne olur ne olmaz? Böyle acil ve olağanüstü durumlara da tedbirli olmak gerekiyor. Geçmişte yaşanan hadiselerden de ders çıkartmak suretiyle her birine 1 ambulans vereceğiz."

Bakan Çiftçi, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na göre Türkiye'de yürüyüş yapabilmenin ve eylem gerçekleştirmenin İçişleri Bakanlığının iznine tabi olduğunu ancak bu yetkilerini bir ay süreyle Antalya Valiliğine devrettiklerini söyledi.

İklim ve güvenlik arasında doğrudan bir bağ olduğunu, son zamanlarda bunun daha net şekilde görüldüğünü dile getiren Çiftçi, İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve ailelere ise başsağlığı diledi.

"Sahipsiz sokak hayvanlarını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına aldık"

Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Çalışmalar ilk önce büyükşehir olmayan 51 ilimizde başladı. Ağustos ayı itibarıyla 30 büyükşehirde de başladı. Barınaklar ve doğal yaşam alanları oluşturdular. Sahipsiz sokak hayvanlarını topladılar. Onların tedavilerini ve kısırlaştırmalarını yaptılar. Sahiplendirmelerini yürüttüler. Ardından da 30 büyükşehir ilimizde bu süreçler başladı. Bunun neticesinde 21 Ekim 2026'da, en son Diyarbakır'da da son sokak hayvanının barınağa alınmasıyla beraber artık bu süreç Türkiye'de tamamlanmış oldu. Bu çarşamba itibarıyla tüm Türkiye'de hedeflenen sayıya ulaşmış durumdayız. Yüzde 100 olarak tamamen topladık, sahipsiz sokak hayvanlarını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına aldık. Bu alanlarda hayvanların beslemeleri yapılıyor. Aşılama yapılmaktadır. İsteyenler olursa sahiplendirmeleri de yapılıyor."

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadele

İçişleri Bakanlığı olarak önceliklerinden birinin yeni nesil suç örgütleriyle daha etkin mücadele etmek, diğerinin ise uyuşturucuyla hem arz hem de talep boyutunda mücadeleyi artırmak olduğunu belirten Çiftçi, terör örgütlerinin alan kaybetmesi ve terör örgütü PKK'nın kendini feshedip silah bırakmasıyla oluşan alanın yeni nesil suç örgütlerine kaldığını kaydetti.

Çiftçi, "üniformasız teröristler" olarak tanımladığı bu örgütlerin sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden örgütlenerek insanları tehdit ettiğini, eleman devşirdiğini, ev, araç ve iş yerlerini kurşunlayarak zorla para istediğini ifade etti.

Bakan Çiftçi, "2026 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 625 yeni nesil suç örgütü veya organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirdik. Bunun neticesinde de 8 bin 170 kişi tutuklanmış oldu." bilgisini verdi.

Yeni nesil suç örgütleriyle daha etkin mücadele edebilmek için finans kaynaklarının kurutulması, çete elebaşları ile üyelerinin yakalanmasının önemini anlatan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili operasyonlar neticesinde yaklaşık 95 milyar liralık suç gelirine de el koymuş olduk. Yani bu para olabilir, gayrimenkul olabilir, araç olabilir. Bunlar da dahil olmak üzere suçtan elde ettikleri gelirler bunlar." diye konuştu.

Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin elebaşı ve üyelerinin operasyonlar sonucunda yurt dışına kaçarak Türkiye'deki eylemlerini sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yönetmeye devam edebildiğini, sınır aşan suçlarla mücadelenin yurt dışında da sürdürülmesi gerektiğini, bu kapsamda Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan ve Belçika'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhataplarıyla konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

Çalışmalar sonucunda 44 ülkeden 736 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığına dikkati çeken Çiftçi, bu konuda en büyük desteği veren Gürcistan'ın yakın zamanda 61 kişiyi iade ettiğini, suçlularla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında işbirliğini güçlendirecek üçlü bir mekanizma kurulmasına karar verildiğini aktardı.

Bakan Çiftçi, yakın zamanda Almanya, İtalya ve diğer ülkelere ziyaretler gerçekleştireceğini, terör, organize suç örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede etkinliği daha da artıracaklarını kaydetti.

Belçika'daki ziyaretlerinde düzensiz göç, terör ve organize suç örgütleriyle mücadeleyi ele aldıklarını ifade eden Çiftçi, Belçika makamlarının bugüne kadar iade taleplerine olumlu yanıt vermediğini, Türkiye'de suç işleyerek bu ülkeye kaçan 5 kişinin iadesini talep ettiklerini, bu konudaki işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

Çiftçi, bu yıl narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 39 ton uyuşturucu madde, 103 milyon uyuşturucu hap ile 20 milyon kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Uyuşturucu suçlarında 35 bin 819 kişi tutuklandı

Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların yaklaşık üçte birinin uyuşturucu suçlarına karışan kişilerden oluştuğunun altını çizen Çiftçi, "Cezaevlerinde şu anda 434 bin kişi var Türkiye'de. Bunun yüzde 36'sı uyuşturucu suçlarından dolayı girenler. 2026'nın ilk 9 ayı içerisinde 42 bin 377 operasyon gerçekleştirmişiz. 35 bin 819 tutuklu şu anda içeride." diye konuştu.

Bakan Çiftçi, Türkiye'de siber suçlar ve dolandırıcılıkla mücadeledeki son duruma ilişkin soruyu da cevapladı.

Bu yılın 9 ayında siber devriyeler sonucunda suç unsuru taşıyan 197 bin 491 kişi veya hesabın tespit edildiğini, yasa dışı bahis siteleri dahil 42 bin 10 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini aktaran Çiftçi, yasa dışı bahis nedeniyle birçok kişinin hayatının olumsuz etkilendiğine işaret etti.

Çiftçi, bu suçlarla etkin mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığınca geliştirilen "Dolunay" adlı Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi Projesi'nin yasal düzenleme aşamasına geldiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, savcılık, emniyet, jandarma, MASAK ve BDDK gibi kurumların ortak çalışmasını öngören projeyle, yapay zekadan da yararlanılarak dolandırıcılık mağdurlarının başvurularının hızla alınmasının, hesapların dondurulmasının ve 18 dakika içerisinde etkili müdahale edilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Bakanlığa bağlı 102 bin derneğin bulunduğunu, bunların kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik destekler sağladıklarını dile getiren Çiftçi, PRODES kapsamında bu yıl 400 derneğe 350 milyon lira nakdi destek verdiklerini, uyuşturucuyla mücadele, dijital bağımlılık, şehit ve gazi aileleri ile engellilere yönelik projelere öncelik tanıdıklarını belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana geçen 8 aylık süreci değerlendiren Çiftçi, İçişleri Bakanlığının öncelikli görevinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu kaydetti.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Huzurun Yüzyılı"nı inşa etmeyi hedeflediklerini, geçen yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 11,5, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 31 azalma yaşandığını bildirdi.

"Okul güvenliği öncelikli konularımız arasında"

Okul güvenliğini öncelikli konular arasında gördüklerine dikkati çeken Çiftçi, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesi için 7 bakanlığın ortak çalışmasıyla protokol hazırlayıp imzaladıklarını, öğrencilerin okula huzurla gidip evlerine güvenle dönmelerini hedeflediklerini vurguladı.

Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin iki yıldır hiçbir ocağa şehit ateşi düşmemesinin sürecin en önemli kazanımlarından biri olduğunu kaydetti.

"Terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek."

Sürecin başarıya ulaşması ve akamete uğramaması için sahada gerekli tedbirleri aldıklarına işaret eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"PKK terörü bittiği için, örgüt kendini tasfiye ettiği ve silah bıraktığı için mücadele bitmiş durumda. Bizim terörle mücadelemiz yine devam ediyor. Mesela FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Dini istismar eden oluşumlarla mücadeleye devam ediyoruz. Diğer sol radikal terör örgütleriyle mücadeleye devam ediyoruz. Dolayısıyla devletimiz bu konuda kararlı. Terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek."

Bakan Çiftçi, "Terörsüz Bölge" süreci kapsamında Suriye ve Irak'ta olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

İran'da da benzer gelişmelerin yaşanmasını temenni eden Çiftçi, terörün sona ermesiyle Türkiye'nin bu alana ayırdığı kaynakları kalkınmaya yönlendirerek daha ileri bir seviyeye ulaşacağını sözlerine ekledi.