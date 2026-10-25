Riyad bölgesinde 2 İHA ile bir balistik füze imha edildi

Maliki, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad bölgesinde 2 İHA'nın engellendiğini ve imha edildiğini belirtti.

Arap Koalisyonu Sözcüsü daha sonra yaptığı bir açıklamada Husilerin Riyad'a fırlattığı bir balistik füzenin de hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktardı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da başkent Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye alındığı duyuruldu.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli alana geçilmesi, bina içindeki pencerelerden uzak durulması ve ev ya da binalardan çıkılmaması tavsiye edildi. Dışarıda bulunanların ise en yakın binaya girmeleri ve sağlam bir bariyerin arkasına sığınmaları istendi.

Kısa süre sonra da tehlikenin geçtiği aktarıldı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.