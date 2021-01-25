Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 19:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
25 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 25 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 642 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 25 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 25 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 151 bin 109 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 5 bin 642. Bugünkü hasta sayısı 671 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 6 bin 682.
Son 24 saatte 137 hasta vefat etti, 6 bin 682 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 28 milyon 648 bin 193, toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247, toplam vefat sayısı 25 bin 210, toplam ağır hasta sayısı 1 bin 808, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 134 bin 403 oldu.
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