Sağlık Bakanlığı 25 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 151 bin 109 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 5 bin 642. Bugünkü hasta sayısı 671 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 6 bin 682.

Son 24 saatte 137 hasta vefat etti, 6 bin 682 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 28 milyon 648 bin 193, toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247, toplam vefat sayısı 25 bin 210, toplam ağır hasta sayısı 1 bin 808, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 134 bin 403 oldu.