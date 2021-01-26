Türkiye, alınan önlemler, güçlü sağlık altyapısı ve deneyimli personeli sayesinde koronavirüsle mücadele sürecini diğer ülkelere nazaran daha başarılı yürütüyor.

Koronavirüsle mücadele devam ederken, yerli aşı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Aydın, aşı çalışmaları sayesinde diğer aşıların üretiminin hızlanacağını söyledi:

"COVID-19 aşılarının üretimine ilişkin çalışmalar, tecrübe kazandığımız, altyapılarımızı oluşturduğumuz, deneyimli personel yetiştirdiğimiz sürecin oluşmasını sağlıyor. Bu süreç, ileride yeni aşıların üretiminde ya da Sağlık Bakanlığının çocukluk çağı veya erişkin aşılama takvimlerindeki aşıları yeniden ülkemiz bünyesinde, yerli ve milli olarak üretmek için avantajlar sağlayacak"

Türkiye'de 4'ü insan deneyleri aşamasında olan 17 yerli aşı çalışması yürütülüyor.

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer Okay da, bilinen aşı geliştirme yöntemlerinin neredeyse tamamının yerli aşı çalışmaları kapsamında uygulandığını vurguladı.