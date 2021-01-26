Ülkede son 24 saatte 6 bin 408 kişiye Covid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 148 bin 77 oldu.

Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 4 bin 619 olduğu, bunlardan 2 bin 630'unun entübe edildiği açıklandı.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 783 bin 118 kişiye Covid-19 aşısı yapıldığı, bunların 228 bin 763'ünün ikinci doz aşısı yapılanlar olduğu kaydedildi.

