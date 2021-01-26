Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya’da koronavirüsten 24 saatte 903 can kaybı
Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 903 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 52 bin 990’a çıktı.
Ülkede son 24 saatte 6 bin 408 kişiye Covid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 148 bin 77 oldu.
Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 4 bin 619 olduğu, bunlardan 2 bin 630'unun entübe edildiği açıklandı.
Ülkede şu ana kadar 1 milyon 783 bin 118 kişiye Covid-19 aşısı yapıldığı, bunların 228 bin 763'ünün ikinci doz aşısı yapılanlar olduğu kaydedildi.
Etiketler: Almanya Koronavirüs
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