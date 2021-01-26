İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi ve Earlham Enstitüsü ve ABD’deki Minnesota Üniversitesi'nden bilim insanları, akademik bir dergide yayımlanan başyazıda, virüsün hayvanlarda evrimleşmeye devam etmesi ve ardından insanlara bulaşması ihtimalinin, “Halk sağlığı açısından uzun vadeli ama önemli bir risk” teşkil ettiğini açıkladı.

Bilim insanları yaptığı açıklamada, “Enfeksiyonun yayılmasını engellemek için bazı evcil hayvan türlerinin de aşılanması gerekebilir. Bu ihtimali gözden kaçırmamalı” dedi.

“COVID-19 söz konusu olduğunda herhangi bir olasılığa hazırlıklı olmalıyız”

Genetik profesörü Cock van Oosterhout, salgından korunmak için bazı evcil hayvanlar için de aşı uygulamasının gündeme gelmesi gerektiğini söyledi:

”Riski azaltmak için bir önlem olarak evcil hayvanlar ve besi hayvanları için de aşı geliştirmek mantıklı. COVID-19 söz konusu olduğunda herhangi bir olasılığa ciddi anlamda hazırlıklı olmalıyız. Bence bunu yapmanın en iyi yolu, hayvanlar için de aşı geliştirme seçeneğini dikkate almaktır. Rusya "evcil hayvanlar için aşı geliştirmeye başlattı.”

Danimarka’da binlerce vizon itlaf edilmişti

Geçtiğimiz yıl Danimarka hükümeti, ülkedeki yüzlerce COVID-19 vakasının, çiftliklerde yaşayan vizonlarla ilişkili bir koronavirüs varyantından kaynaklandığını tespit edilmesinin ardından milyonlarca vizonu itlaf etmişti.

