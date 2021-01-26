Candy Crush, gerek çocuklar, gerekse yetişkinler arasında oldukça ilgi gören bir oyun. Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında yapılan bir toplantıda bu oyunun oynanacağını kimse tahmin edemezdi.

Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow, Merkel’in 16 eyaletin yöneticileriyle yaptığı toplantıya katıldı. Ramelow salgında izlenecek yol haritasının konuşulduğu ve kritik kararların alındığı toplantıda, telefonunu açarak oyun oynadı, hatta 10 bölüm ilerledi.

Haber kanallarından biri bunu izleyicilerine mizansen bir haberle aktardı. Haberde Ramelow tiye alındı.

Ramelow: Bazıları Sudoku, bazıları satranç oynuyor

Bu gelişme üzerine Eyalet Başbakanı oyun oynadığını itiraf etti. Ramelow, toplantı sırasında bazı eyalet başbakanlarının Sudoku, bazılarının ise satranç oynadığını da söyledi.

Bu açıklama karşısında kamuoyunda büyük tepki oluştu. Bunun üzerine Ramelow özür diledi.

Ramelow daha önce de "Küçük Merkel"e özür dilemişti

Ramelow, daha önce de Merkel’i küçümseyici şekilde "Küçük Merkel, Merkelcik" ifadelerini kullandığı için özür dilemişti.