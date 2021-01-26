Hanau'daki saldırıda yaşamını yitirenlerin aileleri, ırkçı terörist Rathjen'in babasının korkusuyla yaşadıklarını, bu kişinin şehirden uzaklaştırılmasına ya da korunmalarına yönelik taleplerinin yanıtsız kaldığını söyledi.

Saldırıda yaşamını yitiren Gökhan'ın ağabeyi Çetin Gültekin, geçen 11 ayda gözyaşı döküp acı içinde yaşadıklarını söyledi. Gültekin olayın iç yüzünü öğrenmek amacıyla bilgi talep etti:

"Geçen ay elimize 20 bin sayfalık bir dosya geldi. Buradan anladığımız kadarıyla bu katil zanlısının babası Nisan 2020'den itibaren savcıya 20'den fazla mektup yazmış. Bu dilekçelerde ırkçı teröre kurban giden çocukların resmini astırdığı için Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky'i vatan haini ilan etmiş. Oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü belirtip, 'adaletin yerine gelmesi için daha çok yabancının ölmesi lazım' ifadesini kullanmış."

Aileler korku ve tedirginlik içinde

Irkçı teröristin babası Hans-Gerd Rathjen için Hanau polis karakoluna dilekçe verip, hayatlarından endişe ettiklerini söyleyen mağdur aileler polislerin önlem almamasından yakındı:

"Nöbete başladık"

"Polis bizi korumadığı için biz sabah 05.00'ten akşam 09.00'a kadar güvenliğimizi sağlamak için bölgede nöbete başladık. Almanya'da yaşıyoruz, yıl 2021 biz üçer saat, üçer kişi nöbet tutuyoruz. Bu adam dışarı çıkıp köpeğiyle üzerimize yürüyüp bizi tehdit etti, biz böyle bir tehlike içinde yaşıyoruz."

Hanau'daki saldırıda hayatını kaybeden Sedat'ın annesi Emiş Gürbüz de yetkililerin kendileriyle yeterince ilgilenmediğini söyledi:

"Evladım göz göre göre diğer 9 kişiyle birlikte katledildi. Katliamdan sonra da yetkililer gelip anma yaptı ancak ondan sonra ortadan kayboldu ve bizimle kimse ilgilenmedi. Bizler bu olayı psikolojik sorunu olan bir kişinin tek başına yaptığına inanmıyoruz. Bu olayın arkasındakiler ortaya çıkarılmalı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz."

Saldırıda yaşamını yitiren Fatih'in ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu ise yaşadıkları acının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı:

"Daha önce manifesto yazmış polise bildirmiş yani bu kişinin silahı neden hala elindeydi ve nasıl olur da böyle bir insan silah eğitimi alır? Kardeşimize üzüldük, üzüntümüzü yaşıyoruz. Kanuni yollardan olayın takipçisiyiz."

19 Şubat 2021'in ırkçı terör saldırısının birinci yılı olduğunu hatırlatan aileler, koronavirüs önlemleri çerçevesinde sınırlı da olsa olayın unutulmaması için bir anma töreni düzenlenmesini istedi.

19 Şubat 2020’de Hanau’da ne olmuştu?

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in ardında bir mektup ve bir video bıraktığı kaydedilmişti.

