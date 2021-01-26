Merkel, Dünya Ekonomik Forumu'nun "2021 Davos Gündemi" haftasında konuştu. Koronavirüs salgınının küresel tedarik zincirlerinde bir zayıflık olduğunu ortaya koyduğunu belirten Merkel, “Tedarik zincirleri daha dirençli hale getirilmeli” dedi.

Salgından çıkışın beklenildiği kadar kısa sürmeyeceğini dile getiren Merkel, “Pandemi toplumlarımızda ve ekonomilerimizde derin izler bıraktı. Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda hayatlarımızı ve işleri yapış şeklimizi etkilemeye devam edecek” ifadesini kullandı.

İnsanlığın tek bir gezegende yaşadığına işaret eden Merkel, Covid-19 gibi bir varoluşsal krizde ülkelerin ve insanların izolasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti.

"Aşılar adil dağıtılsın"

BioNTech/Pfizer'in Covid-19 aşısının 12 ay sürede üretilmesi hakkında Merkel, insanlığın büyük bilimsel başarılar elde ettiğini ve bunun da salgından çıkış yolunu gösterdiğini kaydetti.

Küresel çok taraflı yaklaşımın salgının sağlık ve ekonomi üzerinde etkilerini azaltmaya yardımcı olduğunu vurgulayan Merkel, Covid-19’a karşı aşıların dünyada 'adil' dağıtılması çağrısında bulundu.

"Güçlü ve zayıf yanları öğrendik"

Merkel, ülkesinin Covid-19 krizinde "güçlü" ve "zayıf "yönlerini öğrenme fırsatı yakaladığını dile getirerek, Almanya'da Covid-19 öncesi uygulanan sıkı maliye politikasının krizde ekonomiye yardım etme konusunda kendilerini desteklediğini anlattı.

Merkel, Dünya Ticaret Örgütü’nü adil ticaretin temeli olarak niteleyerek, ülkesinin DTÖ’nün güçlendirilmesi için lobi yapacağını söyledi.

