Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Navalny'nin durumu ve Rusya'da devam eden protestolarla ilgili açıklama yaptı.

Toşimitsu, "Japonya hükümeti durumu yakından ve endişeyle takip ediyor. Navalny ve barışçıl protestolarda gelişigüzel gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Navalny'nin zehirlenmesi iddialarına ilişkin Motegi, "Japonya şeffaflığın sağlanması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için Rusya'ya çağrıda bulunuyor" dedi.

Navalny'ın tutuklanması

Rusya'da, muhalif lider Aleksey Navalny, Almanya'dan döner dönmez, 17 Ocak'ta gözaltına alımıştı

Moskova'nın Himki ilçesindeki polis merkezinde kurulan mahkemede Navalny hakkında, "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle duruşma yapılmıştı. Kremlin'e muhalif Navalny'nin 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için 23 Ocak'ta, on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteriler düzenlenmişti. Ülke genelindeki gösterilerde, 3 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'e destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.