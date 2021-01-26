Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı olarak atadığı Reşat Nebiyev'i video konferansla kabul etti. Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklarda, yeniden kurulacak yerleşim birimlerinde "akıllı şehir" ve "akıllı köy" konseptlerinin temel alınacağını açıkladı.

Bölgedeki imar çalışmalarında yüksek teknolojiler kullanılması gerektiğini belirten Aliyev, mayın temizleme sürecine paralel olarak yeniden kurulacak şehir ve kentlerin projelerinin hazırlandığını söyledi.

"Yeşil enerji" bölgeleri kurulacak

Aliyev, projeler tamamlanınca inşaat çalışmalarına başlayacaklarını ve kurtarılan bölgelerde "yeşil enerji" bölgesi oluşturacaklarını vurguladı. Aliyev, bölgede su kaynaklarının geniş olduğuna, güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı için fırsatların bulunduğuna işaret etti:

"Bu işe mutlaka yabancı yatırımcıları dahil etmek, yerel şirketlere fırsat oluşturmak gerekir. Kurtarılan topraklar, yüksek teknoloji gelişme alanları olmalıdır."

Aliyev, tarım sektöründe de çağdaş teknolojilerin kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Bundan sonra ve belki de paralel olarak diğer şehir ve köylerde benzer projeleri hayata geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

