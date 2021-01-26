Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 18:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yerli ve milli "SAR 9X", ABD'de yılın en iyi tabancası seçildi
Savunma sanayiinde önemli bir başarıya daha imza atıldı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "SAR 9X", ABD'de 2020 yılının en iyi tabancası seçildi.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın "özgün ve yerli tabanca projesi" meyvesini vermeye başladı.
Düzce'deki Sarsılmaz Silah Sanayii tarafından üretilen SAR 9X, uluslararası alanda Türkiye'nin göğsünü kabarttı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli ateşli silah dergisi On Target Magazine tarafından aday gösterilen milli tabanca, teknik ve dayanıklılığa yönelik testlerin hepsinden başarıyla geçti.
Yapılan oylamada birinciliği elde eden SAR 9X, 2020 yılının en iyi tabancası seçildi.
Milli tabancadan güvenlik güçlerinin kullanımı için 200 bin tane dağıtıldı.
17, 19 ve 21'lik şarjörlerle kullanılabilen SAR 9X, Özel Kuvvetlerin de vazgeçilmezlerinden.
Etiketler: Yerli Üretim Savunma Sanayii
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