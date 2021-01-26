Savunma Sanayii Başkanlığı'nın "özgün ve yerli tabanca projesi" meyvesini vermeye başladı.

Düzce'deki Sarsılmaz Silah Sanayii tarafından üretilen SAR 9X, uluslararası alanda Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli ateşli silah dergisi On Target Magazine tarafından aday gösterilen milli tabanca, teknik ve dayanıklılığa yönelik testlerin hepsinden başarıyla geçti.

Yapılan oylamada birinciliği elde eden SAR 9X, 2020 yılının en iyi tabancası seçildi.

Milli tabancadan güvenlik güçlerinin kullanımı için 200 bin tane dağıtıldı.

17, 19 ve 21'lik şarjörlerle kullanılabilen SAR 9X, Özel Kuvvetlerin de vazgeçilmezlerinden.