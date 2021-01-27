KKTC'de son 24 saatte 3 bin 500 test yapıldı, 52 pozitif vakaya rastlandı.

385 bin civarında nüfusu bulunan KKTC'de virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

Lefkoşa ve Girne'de karantina başladı

KKTC'de COVID-19 ile mücadele kapsamında, başkent Lefkoşa'da 7, Girne'de ise 14 günlük karantina uygulaması bu gece itibarıyla başladı.

Hükümetin kararı uyarınca, Lefkoşa'da 3 Şubat saat 23.59'a, Girne'de 10 Şubat saat 23.59'a kadar tam kapanmaya gidildi.

KKTC'de 29 Ocak saat 20.00'den 1 Şubat saat 05.00'e kadar ise tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Rum kesiminde 128 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 128 COVID-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12 bin 133 test yapıldığını ve 128 vakanın görüldüğünü açıkladı.

Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 193'e, vaka sayısı ise 30 bin 380'e yükseldi.