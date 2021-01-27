Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Makedonya'da mutasyona uğrayan virüs görüldü
[Fotoğraf: Arşiv]
Koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan türüne Kuzey Makedonya'da da rastlandı.
Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.
Başkent Üsküp'teki özel bir laboratuvarda COVID-19'un mutasyona uğrayan "SARS-CoV-2" türünün 46 yaşında bir erkekte tespit edildiği ifade edildi.
Hastanın kimseyle temasta bulunmadığını beyan ettiği belirtilen açıklamada, test yapılan diğer kişilerde SARS-CoV-2 türüne rastlanmadığı belirtildi.
Virüs nedeniyle 2 bin 821 kişi vefat etti
Şu ana kadar 448 bin 31 PCR testi yapılan Kuzey Makedonya'da toplam 91 bin 555 kişiye COVID-19 tanısı kondu.
Virüs nedeniyle 2 bin 821 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 80 bin 8 kişi iyileşti. Ülkede 8 bin 725 aktif COVID-19 vakası bulunuyor.
Etiketler: Mutasyon Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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