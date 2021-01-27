Çinli araştırmacılar, 60 yaş üzerindeki kişilerde öğle uykusunun zihin üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırma Şanghay Ruh Sağlığı Merkezi tarafından yapıldı.

Katılımcıların uykuları incelendi

Pekin, Şanghay ve Şian şehirlerinden 60 yaş üzerinde, sağlıklı 2 bin 200 kişi araştırmaya katıldı. Katılımcıların öğle uykuları izlendi.

Bin 520 katılımcı öğlenleri yemek sonrası her gün ya da haftada bir gün, 2 saate yakın uyurken, 680 kişi uyumadı.

Her iki grubun gece ortalama uykusu 6 buçuk saat sürdü.

Öğle uykusu hafızayı geliştiriyor

Katılımcıların daha sonra, görsel-mekansal becerileri, kısa süreli hafızaları, dikkat süreleri ve problem çözümü gibi zihinsel yeterlilikleri ölçüldü.

Öğle uykusuna yatanlarda hafıza ve sözel akıcılık becerilerinde, uyumayanlara kıyasla ciddi farklar gözlendi.

Uzmanlar söz konusu araştırmanın gözlemsel bir çalışma olduğunu belirtirken,,

öğle uykusunun zihindeki olumlu etkilerinin nedenlerini araştırıyor.