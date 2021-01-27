Konuya ilişkin açıklamada, "Eski Başkan Ofisi"nin , Trump'ın yazışma, basın açıklaması ve resmi işlerinden sorumlu olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Başkan Trump, Amerikan halkı için sonsuza kadar bir şampiyon olacak" denildi.

Donald Trump, eşi Melania Trump ile 20 Ocak'ta Washington'dan Florida'ya geçmişti.