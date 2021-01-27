Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:22Son Güncelleme: Kaynak: CBS News
Trump, Florida'da 'Eski Başkan Ofisi' açtı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanlığını Joe Biden'a devreden Donald Trump, resmi işlerini yürütmek amacıyla Florida'da bir ofis açtığını duyurdu.
Konuya ilişkin açıklamada, "Eski Başkan Ofisi"nin , Trump'ın yazışma, basın açıklaması ve resmi işlerinden sorumlu olacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, "Başkan Trump, Amerikan halkı için sonsuza kadar bir şampiyon olacak" denildi.
Donald Trump, eşi Melania Trump ile 20 Ocak'ta Washington'dan Florida'ya geçmişti.
Etiketler: Donald Trump
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