Kamil Önder, geliştirdikleri testin "(DNA) dizileme" ihtiyaç duymadan İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan COVID-19 türünü hızlı şekilde belirlediğini saçıkladı.

Ürünlerinin İSO belgeli ve kliniklerce onaylanmış olduğunu vurgulayan Önder, halihazırda bazı laboratuvarlarda kullanıldığını söyledi.

Önder, Salzburg kentine bağlı Zell am See bölgesindeki bir klinikte ürünün kullanıldığını, 30 numuneye yapılan testlerin 4'ünde mutasyona uğramış türün tespit edildiğinin altını çizdi.

"Hızlı test dünyada ilk"

Prof. Dr. Kamil Önder, "Testler 60 ile 90 dakika içinde sonuçlanıyor. Bütün işlem dizileme ihtiyaç duyulmadan ilerliyor. Hem çok ucuz hem de çok hızlı, bu da büyük bir avantaj" açıklamasını yaptı.

Hızlı testin dünya genelinde ilk olduğunu savunan Önder, testin kullanımının mevcut PCR testlerinden farkı bulunmadığını, bu nedenle laboratuvarlarda yeni bir cihaza ya da ek eğitime ihtiyaç duyulmadan rahatlıkla uygulanabileceğini söyledi.