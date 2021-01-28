Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 ölü
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 4 terörist öldürüldü. Bölgede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kentin güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda Vadi eş-Şay köyü yakınlarında örgüte ait 5 sığınak imha edildi. 4 DEAŞ mensubu öldürüldü.
Bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Irak
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