Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 09:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Rusya'da 'Navalny' gerilimi sürüyor
[Fotoğraf: AFP]
Rusya'da gözaltında tutulan muhalif lider Aleksey Navalny'nin destekçileri, bugün Moskova'da protesto gösterisi düzenlemeyi planlıyor.
Daha önce yapılan gösteri çağrısı nedeniyle başkentte Kızıl Meydan çevresindeki 7 metro istasyonu trafiğe kapatıldı.
"Provokasyon yaşanabilir" uyarısı
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösterilerin izinsiz olduğu vurgulandı.
Gösterilerde, provokasyonların yaşanabileceği belirtilen açıklamada, Rus vatandaşlarına gösterilere katılmama çağrısı yapıldı.
Ülkenin doğusunda bulunan Vladivostok şehrinde de Navalny destekçileri gösteri düzenledi.
60 kişilik grubun yaptığı gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti, 4 gösterici gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AFP]
Etiketler: Rusya
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