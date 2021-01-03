Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail hapishanelerinde koronavirüse yakalanan Filistinli sayısı arttı
[Fotoğraf: Arşiv]
İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüse yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 171'e çıktı.
İsrail'in güneyindeki Negev hapishanesinde son 24 saatte 15 Filistinlide daha yeni tip koronavirüse (COVID-19) tespit edildi.
Böylece Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak verilerine göre, daha önce 156 olarak açıklanan İsrail hapishanelerinde COVID-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 171'e yükseldi.
Hamas ve İslami Cihad'dan yapılan daha önceki açıklamalarda İsrail hapishanelerindeki Filistinliler arasında COVID-19'un yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarılarda bulunulmuştu.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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