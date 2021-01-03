Bangassou'ya silahlı isyancı grup Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) saldırı düzenlendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, güvenlik güçleriyle isyancılar arasında çıkan çatışmada 5 CPC üyesi öldü, 30 isyancı ise bölge halkı tarafından yakalanarak yetkililere teslim edildi.

Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri ve BM Barış Gücü tarafından güvenliği sağlanan kentte çatışmalar hala devam ediyor.

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" gerekçesi ve Bozize'nin BM yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından, 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.