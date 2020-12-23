Rusya Dışişleri Bakanlığı, askeri personelin gönderilmesine gerekçe olarak, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yapılacak seçimlerin güvenliğinin sağlanmasını gösterdi.

Ülkede artan gerilim ve darbe yapılacağı iddiaları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Kremlin'den açıklama: BM kararlarına uygun

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus askeri varlığının Orta Afrika Cumhuriyeti hükümetinin izniyle, BM kararlarına uygun olarak bölgede bulunduğunu söyledi.

Peskov, hükümeti devirmeye çalışan Seleka militanlarına karşı birlikte mücadele ettiklerini öne sürdü.

Askeri ofis açılmıştı



Rusya geçtiğimiz aylarda bu ülkeye bir askeri ofis açmış ve bu ülkeye silah yardımı yapmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov hafta başında, Moskova'nın asker gönderdiği iddialarını yalanlamıştı.