Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koku alan drone geliştirildi: Smellicopter
Washington Üniversitesi, kokuları ayırt edebilen drone geliştirdi. "Smellicopter" adlı drone, özellikle arama kurtarma ve güvenlik alanındaki çalışmalara katkı sağlayacak.
Gerçek güve antenlerinin entegre edildiği drone modeli, insan yapımı sensörlerden çok daha hızlı şekilde kokuları ayırt edebiliyor.
Drone, bu sayede bir güve gibi havadaki kimyasalları algılayıp yerlerini belirliyor.
Engellere takılmıyor
Drone, saniyede 10 kez ölçüm yapan 4 kızıl ötesi sensörüyle engellere takılmıyor.
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