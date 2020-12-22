Koronavirüs sürecinde ameliyathanelerde güvenliği sağlamak için pek çok tedbir uygulandı. Şimdilerde ise robotik ameliyatlarda önlemlere ek olarak yeni bir teknoloji devreye girdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde, robotik ameliyatta hastadan yayılacak hava ve partiküllerin ortama yayılmasını engelleyecek bir sistem kullanılmaya başlandı. Bu sayede koronavirüs sürecinde ameliyatlar daha güvenli bir şekilde yapılabiliyor.

Yeni teknoloji ile risk azaldı

Robotik ve laparoskopik ameliyatlarda, ameliyatın yapılabilmesi için hastanın karın bölgesine karbondioksit gazı verilerek genişletiliyor. İşte o gazın ortama yayılması yeni teknoloji ile engelleniyor.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulmüttalip Şimşek, kurulan sistemle hastaları güvenli bir şekilde ameliyat edebildiklerini belirterek, “Bu ileri safhalara geçtiğinde hem bizler için ameliyatı yapmak oldukça zor oluyor hem hastanın evresi atlandığı için hasta için de dezavantajı oluyor. Dolayısıyla bu tip hastalarımız eğer bir korkuları varsa bundan tamamıyla arınabilirler” dedi.

Uzmanlar bu süreçte özellikle kanser ameliyatlarının ertelenmemesi gerektiği görüşünde.