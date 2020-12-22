Mustafa Yakarışık, Giresun'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan ilk doktor olduğunu belirtti. Hastalığın yeni olması sebebiyle endişelendiğini söyleyen Yakarışık, negatife dönmek için 30 gün beklediğini ancak hafif atlattığını ifade etti.

Birçok hastasında COVID-19 tespit etti

Poliklinlikte normal hasta muayenesi sırasında birçok hastasında COVID-19 tespit ettiğini söyleyen Yakarışık, "COVID-19 dışında başka şikayetlerle gelen çok hastalarım oldu. Koronavirüs olduğunu düşündüğüm hastalar, 'Ben asla COVID-19 olamam' diye bana tepki koydu” dedi. Yakarışık, insanların hasta olduğuna inanmak istemediğini belirterek, "Kendini çok iyi koruduğunu düşünüyor ama bir şekilde bulaş oluyor ve biz onu fark edemiyoruz. O yüzden mutlaka böyle durumlarda doktora başvurulması ve test yapılması gerekiyor" dedi.

"Eğer önlemlere uyarsak azalacağını düşünüyoruz"

Sağlık çalışanları olarak çok yoğun çalıştıklarını söyleyen Yakarışık, "Yorulduk ama şu anda biraz kırılma var, hasta sayısında azalma saptandı, inşallah böyle devam eder. Eğer önlemlere uyarsak azalacağını düşünüyoruz. 'Bana bir şey olmaz' deme huyundan vazgeçilmesi gerekiyor. Bu tedbirler kendimizin değil, en yakınımızın da sağlığını etkiliyor. Sevdiğimiz insanları da kaybedebiliriz, bunun için tedbirlere çok dikkat edilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"Genç hastalarımız psikolojik olarak aşırı strese giriyorlar"

COVID-19’a ilk yakalanan doktorlardan dahiliye uzmanı Ali Türedi ise koronavirüsü eklem ve baş ağrılarıyla atlattığını söyledi.

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Görevine devam eden Türedi, "Özellikle bazı genç hastalarımız psikolojik olarak aşırı strese giriyorlar, 'Her an entübe olabilirim' diye aşırı bir panikatak oluyor. Bazıları hastalığı kabullenemiyor, 'Çok bir şeyim yok' diyor, hastanede yatmak istemiyor, gereksiz yattığını söylüyor. Bazı vatandaşlar ağır hasta olduğuna inanmıyor, bazıları da çok hasta olmadığını düşünüyor, hastanede yatan diğer hastalardan koronavirüs kapacaklarına inanıyor" dedi.

"Kapalı ortamlarda çok bulaşıyor, gelen hastaların da çoğu böyle"

Hastalığın yayılmasını önlemek için tedbirlere uyulması gerektiğini söyleyen Türedi, "Eş, dost ve akraba ziyaretlerini vatandaşlarımız kesinlikle yapmasınlar, bu çok ciddi bir hastalık. Kapalı ortamlarda özellikle çok bulaşıyor, gelen hastaların da çoğu böyle, kapalı ortamlarda temas olmaması lazım. Vatandaşlar buna dikkat etsinler” diyerek vatandaşları uyardı.