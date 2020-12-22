Koronavirüsün bu zamana kadar yaklaşık 5 bin kez mutasyona uğradığı biliniyor.

Ancak "bulaşma hızının yüzde 70 oranında arttığını gösteren son araştırma tüm dünyada endişe yarattı.

Birçok soruya yanıtlar aranmaya başladı. Bu mutasyonun diğerlerinden farkı ve sonuçlarının daha ciddi mi olacağı konusu o soruların başında geliyor.

Koronavirüs artık daha mı öldürücü?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Haköksüz ve Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz merak edilenleri cevapladı.

Bilim Kurulu Üyesi Haköksüz, mutasyonların çok ciddi sonuçlar doğurmayacağını belirterek "Bunların hiçbiri aminoasit düzeyinde ya da virüsün proteinin yapısı düzeyinde önemli bir farklılık ortaya çıkartmadı. Geçtiğimiz koronavirüslerden edindiğimiz bilgi, tek başına birkaç tane aminoasitteki görülen nokta mutasyonlarının çok ciddi sonuçlar doğurmayacağı yönünde" dedi.

"Öldürücü olması virüsün dezavantajına bir şey"

Tanıl Kocagöz ise virüsün daha öldürücü olduğunu anlamını çıkaramayacağımızı söyledi.

"Öldürücü olması virüsün dezavantajına bir şey. Şöyle düşünün eğer çoğaldığı zaman kısa sürede öldürüyorsa virüs kendi yayılmasını da azaltacaktır. Bu nedenle daha hafif seyreden ama daha çok bulaşan bir hastalık yapan virüs türleri daha yaygın hale gelmesini bekliyoruz"

Aşılar dünyanın en büyük umudu haline geldi. Virüsün mutasyona uğraması aşıları nasıl etkileyecek?

"Terbirlere sıkıca sarılmalı"

Bilim Kurulu Üyesi Haköksüz, aşıların bu mutasyonla herhangi bir şekilde etkilenmeyeği görüşünü savundu. Haköksüz, "Henüz kanıtlanmamış olduğundan sadece takip edilmesi gerek mutasyon olarak görülüyor" dedi.

Kocagöz, tedbirlerin sıkı bir şekilde devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "Maske, mesafe, kendimizi koruma, el yıkama. Bunlara her zaman daha sıkı sarılmamız lazım" açıklamasını yaptı.