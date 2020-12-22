Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 13:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca’dan mutasyon açıklaması: İncelemeler kısa sürede neticelenecek
Sağlık Bakanı Koca, RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu ve salgının başından beri Türkiye'de görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunun düzenli olarak tarandığını belirterek, "İncelenmesi kısa sürede neticelenecektir." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." açıklamasında bulundu.
RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs
Son Haberler
- 13:56
- 13:55
- 13:51
- 13:43
- 13:33
Sıradaki Haber
CHP Türkiye'nin şiddet haritasını çıkaracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz