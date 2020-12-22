Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güven ortamanının sağlandığı bölgelere sızma girişimine bir kez daha geçit vermedi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin kamondaların katıldığı operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.