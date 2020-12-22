Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişimdeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güven ortamanının sağlandığı bölgelere sızma girişimine bir kez daha geçit vermedi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin kamondaların katıldığı operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/GpG0npBEOL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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