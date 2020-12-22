Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarpanak Adası açıklarında yurda yasa dışı giren sığınmacıları taşıyan "Akbaş" isimli teknenin 27 Haziran'da batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili 6'sı tutuklu 12'si hakkında "Nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlarından kamu davası açıldı, 25 şüpheli hakkında ise "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 12 şüpheli hakkında 38 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Bölgede 61 düzensiz göçmenin cenazesine ulaşılmıştı.

Tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.