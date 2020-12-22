İstanbul Valisi Yerlikaya: Salgında ikinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "COVID-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 azaldı" dedi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda salgında ikinci dalganın zirve noktasının geride bırakıldığını duyurdu.
Yerlikaya, paylaşımında hastanede ve yoğun bakımda yatan sayısının düşüşüne dikkat çekti.
Düşüş oranlarını açıklayan Yerlikaya, "Hastanede yatan sayısı yüzde 40, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." dedi.
#Covid_19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2020
Hastanede yatan sayısı %4️⃣0️⃣ oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %2️⃣5️⃣ oranında azaldı.
Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz. pic.twitter.com/tx0olslQJq
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