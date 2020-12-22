Sağlık Bakanlığı 22 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 192 bin 316 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 19 bin 256. Bugünkü hasta sayısı 3 bin 309 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 32 bin 110.

Son 24 saatte 251 hasta vefat etti, 32 bin 110 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953, toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, toplam vefat sayısı 18 bin 602, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 8, hastalarda zatüre oranı %4.1, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 866 bin 815 oldu.