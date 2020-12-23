Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 17:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aliyev Gubatlı'yı ziyaret etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Gubatlı'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Aliyev, ziyaretinde askerlerle kısa bir süre sohbet de etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, daha önce Cebrayıl ve Füzuli'yi de ziyaret etmişti.
İnşa çalışmaları sürüyor
Azerbaycan, Karabağ'da kurtarılan topraklarında, Ermenistan'ın neden olduğu yıkımın ardından yeniden inşa çalışmalarına da devam ediyor.
Şuşa'da, Devlet Güvenlik Merkezi'ne ait binanın resmi açılış töreni yapıldı.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ İlham Aliyev
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