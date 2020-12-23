Aliyev, ziyaretinde askerlerle kısa bir süre sohbet de etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, daha önce Cebrayıl ve Füzuli'yi de ziyaret etmişti.

İnşa çalışmaları sürüyor



Azerbaycan, Karabağ'da kurtarılan topraklarında, Ermenistan'ın neden olduğu yıkımın ardından yeniden inşa çalışmalarına da devam ediyor.



Şuşa'da, Devlet Güvenlik Merkezi'ne ait binanın resmi açılış töreni yapıldı.

