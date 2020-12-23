Raporda, ülkedeki yetişkinlerin yüzde 50'den fazlasının obez veya aşırı kilolu olduğu belirtildi.

Obez veya aşırı kiloluluk durumunun 6-17 yaş aralığındaki çocuklar arasında yüzde 19, 6 yaş altındaki çocuklarda ise yüzde 10,4 olduğu görüldü.

Kurumun yetkililerinden Başbeslenme Uzmanı Cao Vınhua, obezite ve aşırı kilolu olma durumunun oldukça hızlı yayıldığını ve tüm yaş gruplarını etkilediğini söyledi.

Cao, söz konusu sağlık sorunun temelinde dengesiz beslenme, gıdalarda yüksek miktarda yağ ve şeker bulunması, elektronik aletlerin sınırsız kullanımı nedeniyle fiziksel aktivite eksikliğinin bulunduğunu aktardı.