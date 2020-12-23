Ülkede geçen ay otomobil üretimin 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 düşerek 106 bin 243 adede geriledi.

İhraç edilmek üzere kasım ayı itibarıyla üretilen yıllık otomobil ise yüzde 34,3 gerileyerek 155 bin 45 oldu.

İngiltere'de, AB'den ayrılmanın yarattığı belirsizlik ve koronavirüs salgınının oluşturduğu ortam, otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.