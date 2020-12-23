Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi her geçen yıl büyüyor.

Sistemin büyüklüğü 284 milyar liraya ulaşırken, katılımcı sayısı 12 buçuk milyon kişiyi buldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sistemde yeniliklerin devam edeceğini söyledi.

Elvan, "Vatandaşlarımızın BES sistemi aracılığıyla tasarruf etmelerini cazip hale getirecek yenilikler üzerinde çalışıyoruz. Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme denetleme kurumu, katılım sigortacılığının geliştirilmesi için de hazırlıklara başladı." dedi.

BES'e ödenen rakamın tamamının vergiden düşürülmesinin bir anlamda işverenleri teşvik edeceğini söyleyen Sigortacı Turusan Bağcı, 18 yaşından küçük çocuklar ve gençlere, BES yapılmasının yolunun hemen açılmasının yolunun hemen açılması gerektiğini kaydetti.

Sistemde 10 yıl kalan ve 56 yaşını dolduranlar emekli oluyor

Bireysel emeklilik sisteminde 10 yıl kalan ve 56 yaşını dolduran katılımcılar emekli oluyor.

Süre sonunda tasarrufları ve devlet katkısını toplu olarak ya da düzenli ödemelerle geri alabiliyor.